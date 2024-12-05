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رياضة

لاعبو الأهلي يتابعون قرعة كأس العالم للأندية من جنوب إفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

حرص لاعبو النادي الأهلي، على متابعة قرعة كأس العالم للأندية 2025 والتي تقام حاليا بولاية ميامي الأمريكية، في النسخة الأولى للبطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

ويتواجد النادي الأهلي حاليا في جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

واستعرض البرومو التعريفي والتقديمي للبطولة لقطات من مشوار الفرق المشاركة في الحدث العالمي، وجاء الأهلي متمثلا في أكرم توفيق ضمن بعض المشاهد الأخرى لباقي الفرق، ومنه فريق النادي الأهلي.

ويشارك الأهلي ممثلًا عن قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وبمشاركة ثنائي عربي آخر من آسيا هما الهلال السعودي والعين الإماراتي.

 

وانطلقت قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بنظامها الجديد وبمشاركة 32 فريقًا ومنهم النادي الأهلي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025.

تصنيف أندية قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025

المستوى الأول: ريال مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – ريفر بليت الأرجنتيني – فلامنجو البرازيلي – فلومينينسي البرازيلي – بالميراس البرازيلي.

المستوى الثاني: يوفنتوس – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد – بنفيكا البرتغالي – بورتو البرتغالي – إنتر ميلان – بوكا جونيورز الأرجنتيني.

المستوى الثالث: رد بول سالزبورج النمساوي – الأهلي – الوداد المغربي – الهلال السعودي – أولسان الكوري – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوتافوجو البرازيلي.

المستوى الرابع: الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي – العين الإماراتي – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند النيوزيلندي – أوراوا الياباني.

قواعد سحب قرعة كأس العالم للأندية

لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس الدولة ضد بعضهما.

لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس القارة ضد بعض باستثناء أندية أوروبا.

لا يمكن أن يلعب فريقان  ضد بعضهما من نفس التصنيف في القرعة.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

 

 

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