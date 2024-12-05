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حوادث

تحرير 50 ألفا و374 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير نحو 50 ألف
تحرير نحو 50 ألف و374 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطر

 شن ضباط  الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 50  ألف مخالفة مرورية  

وأسفرت جهود  الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 50 ألفا و374 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 31 ألفا و162 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و932 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفات موقف عشوائي، و1863 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و16 مخالفة لشروط التراخيص و32 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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