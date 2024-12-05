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خارج الحدود

محلل سياسي: مفاوضات غزة تقتصر على تبادل الأسرى ولا تناقش إيقاف الحرب

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إن مسار المفاوضات في غزة يقتصر على تبادل الأسرى، ولا يشير إلى حل نهائي لإيقاف الحرب، لافتةً إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يضغط في اتجاه ترسيخ هدنة حتى لو كانت مؤقتة. 

عودة الوسيط القطري لمشهد حرب غزة


وأضافت حداد، في لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ رجوع الوسيط القطري يظهر أن هناك جدية في مسار المفاوضات، لافتةً إلى أن لكل من مصر وقطر والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي رؤية للمفاوضات.
 

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وتابعت: «الواضح تماما، أنّ ثمة مشاورات حتى الوصول إلى نقطة التوافق، كما أن مستشاري ترامب يعملون على ترسيخ الهدنة في غزة على غرار ما حدث في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لإخراج جزء من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس ومبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين». 

 

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تبادل الأسرى


وواصل: «ولكن، لم يتم الإشارة في هذه الاتفاقيات أو المشاورات التي يتم الحديث عنها إلى خروج الاحتلال من قطاع غزة أو وقف إطلاق النار، ولكن، يتم الحديث عن تبادل الأسرى، وهناك تحدٍ في نوعية الأسرى، هل سوف يتم إخراج الأسرى الذين تريدهم حماس أو الأسرى الذين اعتقلوا مؤخرا».

 

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