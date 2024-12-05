عرض فيلم الغربان بالسينمات في هذا الموعد

انتهى المخرج ياسين حسن من عمليات المونتاج لفيلم “ الغربان”، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ومي عمر، بعد فترة طويلة من التصوير وعمليات المونتاج والميكساج.

وكشف مصدر من داخل الفيلم في تصريحات لفيتو، أن السبب في التأخر في الانتهاء من الفيلم هو أعمال الجرافيكس الكثيرة التي تحتوي عليها مشاهده.

وأضاف المصدر أنه تمت الاستعانة بعدد من الفنيين والمتخصصين الأجانب لتنفيذ عمليات الجرافيكس داخل الفيلم، الذي من المقرر أن يعرض بالسينمات المصرية والعربية بموسم عيد الأضحى المقبل.

أحداث فيلم الغربان

تدور أحداث فيلم الغربان في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد ومي عمر، محمد علاء وأسماء أبو اليزيد وماجد المصري وعبد العزيز مخيون ومريهان حسين وأحمد وفيق وصفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.

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