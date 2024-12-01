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رياضة

نابولي يفوز على تورينو بهدف دون رد ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

الدوري الإيطالي، فاز فريق نابولي علي تورينو بهدف دون رد على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بمسابقة الدوري الإيطالي.

مباراة نابولي وتورينو

واحرز هدف نابولي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 30.

تشكيل نابولي أمام تورينو

وأعلن أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، التشكيل الرسمي لمواجهة تورينو

وكان تشكيل نابولي أمام تورينو كالتالي:
ميريت في حراسة المرمي، ثم دي لورينزو، رحماني، بونجورنو، أوليفيرا؛ أنجويسا، لوبوتكا، مكتوميناي؛ بوليتانو، لوكاكو، كفاراتسخيليا.

ترتيب نابولي وتورينو بالدوري الإيطالي

ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 32 نقطة فيما يأتي تورينو في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

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