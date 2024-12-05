رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمقبلين على الشراء (فيديو)

أسعار الذهب، قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية: نشهد حاليا حالة من عدم الاستقرار في أسعار المعدن الأصفر ما بين الارتفاع والانخفاض.

السبب وراء تذبذب اسعار الذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": هناك تذبذب كبير في أسعار الذهب الفترة الحالية نتيجة المؤثرات الخارجية ما بين التهديد بالحروب والحديث عن وقف القتال والهدن.

الاستثمار في الذهب

ولفت إلى أن الاستثمار في الذهب طويل المدى، والذي يقبل على الشراء عليه الانتظار لفترة طويلة حتى يحقق أرباحا جيدة.

توقعات اسعار الذهب ونصيحة الشراء

وتابع: شراء الذهب آمن جدا وعلى مدار السنوات يشهد زيادات وارتفاعات وقفزات، وبالتالي نحن ننصح بالشراء في الوقت الحالي.

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