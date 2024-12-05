الخميس 05 ديسمبر 2024
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اقتصاد

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب، ارتفع سعر الجنيه الذهب بمنتصف حركة التعاملات في محلات الصاغة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 بنحو 240 جنيهًا، استمرارا لموجة الارتفاعات الجنونية السابقة.

وترصد “فيتو” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة.  

حركة أسعار الجنيه الذهب 

  •  (سجل سعر الجنيه الذهب اليوم حوالى 29680 جنيها).

 

الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في  العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

 ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

 ويتم سك  الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

 

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في  مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

يمكن القول أن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

  • نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب - فيتو 

 

حساب المصنعية على الذهب ؟

 جدير بالذكر هناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

 

كيفية حساب المصنعية على الذهب ؟

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

 

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