الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

القاهرة ومقديشيو تؤكدان سيادة الصومال على كامل أراضيها ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد سيادتها

قادة مصر الصومال
قادة مصر الصومال وإريتريا.فيتو
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بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

كما أصدرت مصر الصومال إعلانًا سياسيا مشتركا، حيث جاء البيان كالتالي: نحن رئيسا جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصومال الفيدرالية اجتمعنا في العاصمة الإريترية أسمرة يوم 10 أكتوبر 2024 بناء على دعوة كريمة من الرئيس "إسياس أفورقي" رئيس دولة إريتريا، واتفقنا على ما يلي:

تأكيد دعم وحدة واستقلال وسلامة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد وحدة وسيادة الدولة.

تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين مصر والصومال من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية. وصيانة وحدة أراضيه

الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2714 2023 برفع حظر تصدير السلاح إلى جمهورية الصومال الفيدرالية والإشادة بجهود الجيش الفيدرالي الوطني الصومالي، تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود، نحو تعزيز قدراته وامتلاكه لسبل تطوير إمكاناته بهدف بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وصيانة مواردها ومقدراتها.


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الرئيس السيسي الرئيس الصومال السيسي

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