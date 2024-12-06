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رياضة

إشبيلية يهزم أولوت بثلاثية ويبلغ دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا

إشبيلية، فيتو
إشبيلية، فيتو

فاز فريق إشبيلية على نظيره أولوت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما  ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وبهذه النتيجة تأهل إشبيلية إلى دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية عن طريق جونزالو مونتيل في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف خوانلو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 48.

 

وفي الدقيقة 73 سجل كليتشي إيهانتشو الهدف الثالث لإشبيلية، قبل أن يسجل أولوت هدفه الوحيد عبر أورويول أيالا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

 

ونجح فريق فريق أتلتيكو مدريد في الفوز على مضيفه كاسيرينيو الناشط بدوري الدرجة الرابعة الإسباني، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيليب، مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام كاسيرينيو

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وكاسيرينيو وحالة الطرد

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد؛ كليمونت لينجليه في الدقيقة 83 وأدريان بيريز جيرا لاعب كاسيرينيو في الدقيقة 93 بالخطأ في مرماه وجوليان ألفاريز الثلاثية في الدقيقة 96 من عمر المباراة.

بينما سجل ألفارو جارسيا ميرينسيو هدف كاسيرينيو الأول في الدقيقة 30 من المواجهة. 

ولعب فريق كاسيرينيو منقوصًا بعشرة لاعبين فقط بعد طرد جايمي سانشو جونزاليس في الدقيقة  85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تأهل فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني إلي الدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا، بينما غادر كاسيرينيو بطولة كأس الملك بعد خسارته أمام الروخيبلانكوس.

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كأس ملك إسبانيا إشبيلية جونزالو ملك اسبانيا اولوت

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