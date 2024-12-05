الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاسيرينيو يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول من كأس إسبانيا

أتليتكو مدريد، فيتو
أتليتكو مدريد، فيتو

تقدم  فريق كاسيرينيو الناشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، بهدف دون رد أمام أتليتكو مدريد بالشوط الأول في المباراة التي تقام في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2024-2025.

وأحرز هدف كاسيرينيو ألفارو جارسيا في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

 

تشكيل أتليتكو مدريد 

 


ويحتضن ملعب استاد الأمير فليب، مباراة كاسيرينيو ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتسلح نادي كاسيرينيو بالأرض والجمهور الذي سيملأ الملعب، من أجل استقبال تحقيق المفاجأة وإقصاء أتلتيكو مدريد من الكأس مبكرًا.

ويفتقد أتلتيكو مدريد نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، حيث أكد دييجو سيميوني، أنه لن يكون متواجد، علي أمل أن ينضم مرة آُخرى إلى الفريق غدا الجمعة.

بينما استعاد الروخي بلانكوس خدمات لاعبه لو نورماند بعدما تعافى من الإصابة.


متى تأسس نادي كاسيرينو؟


وتأسس نادي كاسيرينو الرياضي، المعروف أيضًا باسم “Club Polideportivo Cacereño”، في 16 يناير 1918، يقع مقر النادي في مدينة قصرش بمنطقة إكستريمادورا في إسبانيا.

ويلعب الفريق مبارياته على ملعب برينسيبي فيليب، الذي يتسع لحوالي 7,000 متفرج، منذ تأسيسه، شارك النادي في مختلف الدرجات من الدوري الإسباني، ويعتبر حاليًا من الفرق الناشطة في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس ملك إسبانيا تشكيل أتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا

مواد متعلقة

الكشف عن التصميم الجديد لكأس بطولة العالم للأندية 2025 (فيديو)

الأهلي يظهر في برومو كأس العالم للأندية 2025

تشكيل أتليتكو مدريد لمباراة كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا

اللقطات الأولى لحفل قرعة كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

تشكيل توتنهام المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟

رفض دعم المثليين وحفظ القرآن وأمنيته أن يصبح إمامًا، من هو نصير مزراوي؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية مع إنتر ميامي ويواجه ميسي

رسم خريطة جديدة في سوريا، واتفاق تركي روسي على التخلص من الأسد

حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن

بث مباشر، قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

تحقيقات موسعة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 مواطنين في أوسيم

كاسيرينيو يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول من كأس إسبانيا

تخطى الــ 50 جنيها ببعض البنوك، سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

بعد السيطرة على حلب وحماة فى سوريا، الجولاني يوجه رسالة إلى العراق (فيديو)

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق؟

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عضو الفتوى والمصالحات بالأزهر: معاذ بن جبل تفوق في الذكاء والعلم والفقه رغم إعاقته

الإفتاء توضح حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية