كأس إيطاليا، لاتسيو يتقدم على نابولي 2-1 في الشوط الأول

تقدم فريق لاتسيو على نظيره نابولي بنتيجة 2-1، في الشوط الأول، في مباراة الفريقين التي تقام على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

سجل هدفي لاتسيو اللاعب تيجاني نوسلين في الدقيقتين 32 و41، بينما سجل جيوفاني سيميوني هدف نابولي في الدقيقة 36.

تشكيل لاتسيو أمام نابولي

تشكيل نابولي أمام لاتسيو

كابريلي - سبينازولا - جيسوس - رافا مارين - زيربين - جيلمور - فولورينشو- نيريس - راسبادوري - نجونجي - سيميوني.

نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، فاز فريق نابولي علي تورينو بهدف دون رد على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بمسابقة الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف نابولي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 30.

ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 32 نقطة فيما يأتي تورينو في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

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