التحقيق في حادث إصابة شاب بصعق كهربائي داخل حمام سباحة بأكتوبر

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث إصابة شاب بصعق كهربائي داخل حمام سباحة النادي بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وتستجوب النيابة القائمين على النادي لمعرفة ملابسات الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

إصابة شاب بصعق كهربائى بأكتوبر

تلقى مأمور قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث صعق كهربائي داخل نادي شهير.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين سقوط مصاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل حمام السباحة ونقله إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج.

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