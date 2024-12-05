فولهام يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة فولهام ضد برايتون بنتيجة 0/1 للأول، في المباراة التي تقام على ملعب كرافين كوتاج، مساء اليوم الخميس، في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل النيجيري الدولي أليكس إيوبي هدف فولهام في شباك برايتون في الدقيقة 4.

تشكيل فولهام ضد برايتون

بيرند لينو، تيموتي كاستاني، عيسى ديوب، كالفين باسي، أنتوني روبينسون، أليكس إيوبي، ساندر بيرجي، هاري ويلسون، إيميل سميث روي، ريس نيلسون، رودريجو مونيز.

تشكيل برايتون أمام فولهام

بارت فيربوجين، يان باول فان هيكي، لويس دينك، إيجور خوليو، سيمون إدينجرا، كارلوس باليبا، ماتس فيفر، بيرفس إستوبينان، مات أورلي، كاورو ميتوما، جواو بيدرو.

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

يُنافس النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين، لحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدفه في شباك فريق برايتون.

وجاء هدف محمد صلاح في شباك فريق برايتون من تسديدة رائعة جاءت على يمين حارس فريق برايتون، ليقود الريدز للفوز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

3 مدربين يتنافسون على جائزة الأفضل خلال نوفمبر بالبريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن المرشحين لجائزة مدرب شهر نوفمبر في البريميرليج.

وانحصرت الاختيارات على الثلاثي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول وجاري أونيل مدرب وولفرهامبتون وهارزلير مدرب برايتون.

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