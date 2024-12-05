خبير يكشف سر انسحاب الجيش السوري من حماة أمام العناصر المسلحة

الجيش السوري، قال أحمد كامل بحيري، الباحث والخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن جزءا مما حدث من انتشار أو محاولة السيطرة من قبل الجماعات الإرهابية، كما حدث في حلب أو ريف حماة، ليس تطورًا نوعيًا عسكريًا من حيث تحليل الأحداث خلال الأيام الخمسة الماضية، بل هو نتيجة انسحاب قوات الجيش السوري وإخلاء بعض النقاط الأساسية.

انسحاب الجيش السوري

وأضاف بحيري، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما حدث في حلب وما حدث في ريف حماة، وفي جبل زين العابدين، خاصة في الساعات الأخيرة في ريف حماة، هو نتيجة انسحاب قوات الجيش العربي السوري.

التكاليف العسكرية للجيش السوري

وأكد أن التكاليف العسكرية بالنسبة للجيش السوري زادت، وأن عملية الانسحاب كانت لأغراض تتعلق بالتمركز والانتشار، كما جاء في بيان القوات العسكرية السورية، ولكن من الواضح أن ما حدث ليس تطورًا نوعيًا كبيرًا بالنسبة للجماعات الإرهابية.

السيطرة على حلب وريف حماة

وواصل الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: الجزء الثاني من النقاش يتعلق بالفارق بين الانتشار والسيطرة، بمعنى أن الجماعات الإرهابية وجبهة تحرير الشام تمكنوا من دخول حلب وريف حماة، لكن هناك فرقا بين الدخول والسيطرة الفعلية على الأرض.

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