نائب محافظ سوهاج يشارك في فعاليات ضمن مبادرة "بداية"

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج في عدد من الفعاليات التي نظمتها مختلف القطاعات في إطار المبادرة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في تفعيل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان على مستوى المحافظة.

نائب محافظ سوهاج يشارك في عدد من فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

وقد شهد نائب المحافظ فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تحت عنوان " التربية الإيجابية وتعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال"، والتي استهدفت 30 معلما بهدف رفع الكفاءة المهنية لهم، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أسامة خلاف مدير برنامج التربية الإيجابية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمهندسة لمياء فتحي مدير وحدة الحماية العامة بالمحافظة.

نائب المحافظ يفتتح برنامج المنتدى السنوي للإدارة الفندقية بمركز القلب والجهاز الهضمي

وافتتح نائب المحافظ برنامج المنتدى السنوي للإدارة الفندقية بمركز القلب والجهاز الهضمي، بحضور الدكتور محمد خليفة مدير المركز، وشهد احتفالية مؤسسة " حياة كريمة " بنادي المحليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وذلك تكريما لجهود المتطوعين في خدمة المجتمع، بحضور العقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ومحمد شوقي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

كما التقى مسئولي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالكوثر لبحث مشاركة طلاب المعهد في المبادرات المختلفة التي تنظمها المحافظة.

وخلال مشاركته في هذه الفعاليات، نقل نائب المحافظ تحيات المحافظ لجميع الحضور، مؤكدًا على أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطن المصري في جميع المجالات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.