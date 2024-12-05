الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشارك في فعاليات ضمن مبادرة "بداية"

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يشارك في فعاليات ضمن مبادرة "بداية"

 شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج في عدد من الفعاليات التي نظمتها مختلف القطاعات في إطار المبادرة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في تفعيل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان على مستوى المحافظة.

 

نائب محافظ سوهاج يشارك في عدد من فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

 وقد شهد نائب المحافظ فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تحت عنوان " التربية الإيجابية وتعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال"، والتي استهدفت 30 معلما بهدف رفع الكفاءة المهنية لهم، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أسامة خلاف مدير برنامج التربية الإيجابية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمهندسة لمياء فتحي مدير وحدة الحماية العامة بالمحافظة.

 

نائب المحافظ يفتتح برنامج المنتدى السنوي للإدارة الفندقية بمركز القلب والجهاز الهضمي

 وافتتح نائب المحافظ برنامج المنتدى السنوي للإدارة الفندقية بمركز القلب والجهاز الهضمي، بحضور الدكتور محمد خليفة مدير المركز، وشهد احتفالية مؤسسة " حياة كريمة " بنادي المحليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وذلك تكريما لجهود المتطوعين في خدمة المجتمع، بحضور العقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ومحمد شوقي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

كما التقى مسئولي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالكوثر لبحث مشاركة طلاب المعهد في المبادرات المختلفة التي تنظمها المحافظة.

وخلال مشاركته في هذه الفعاليات، نقل نائب المحافظ تحيات المحافظ لجميع الحضور، مؤكدًا على أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطن المصري في جميع المجالات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عبد الهادى الدكتور محمد خليفة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج المجلس القومى للأمومة والطفولة بداية جديدة لبناء الإنسان فعاليات المبادرة الرئاسية محافظ سوهاج نائب محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يعلن ترسية سوق أولاد سلامة الحضري بالمنشاة على أحد المستثمرين

صحة سوهاج تختتم دورة تدريبية بعنوان "علاج الجذور في طب الأسنان"

تعرف على قرارات محافظ سوهاج خلال اجتماع المجلس التنفيذي

محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات واستعدادات الوحدات المحلية لموسم الشتاء

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 مواطنين في أوسيم

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

زغلول صيام يكتب: موسم الاستفتاءات الوهمية ودروع العتبة !! أفضل إعلامي وأفضل باذنجاني !!! صحيح هو الشاطر أهلاوي ولا زملكاوي؟!!

مرتجي ممثلًا للأهلي في عشاء فيفا على هامش قرعة كأس العالم للأندية 2025

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

هيجيلي موجوع، حفل تامر عاشور يرفع شعار "كامل العدد" في الرياض (فيديو وصور)

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والجوافة في سوق العبور

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القدر و10 أحاديث غير صحيحة عن فضلها

دعاء ليلة الجمعة لفك الضيق وسعة الرزق

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقته بالحظ السعيد والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية