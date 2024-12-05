مي الغيطي تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني (صور)

احتفلت الفنانة الشابة مي الغيطي بخطوبتها لـ شاب من خارج الوسط الفني، وخضع الثنائي لجلسة تصوير خاصة.

مي الغيطي تحتفل بخطوبتها

وظهرت الرومانسية والبهجة علي وجه مي الغيطي في الصورـ وذلك بعد احتفالها بخطوبتها لـ شاب من خارج الوسط الفني.

وشاركت الفنانة مي الغيطي في موسم دراما رمضان الأخير من خلال مسلسل "مسار إجباري" مع أحمد داش وعصام عمر، إخراج نادين خان.

مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من موسم رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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