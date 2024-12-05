الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مي الغيطي تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني (صور)

خطوبة مي الغيطي،
خطوبة مي الغيطي، فيتو

احتفلت الفنانة الشابة مي الغيطي بخطوبتها لـ شاب  من خارج الوسط الفني، وخضع الثنائي لجلسة تصوير خاصة.

 

مي الغيطي تحتفل بخطوبتها 

وظهرت الرومانسية والبهجة علي وجه مي الغيطي في الصورـ وذلك بعد احتفالها بخطوبتها لـ شاب من خارج الوسط الفني.

وشاركت الفنانة مي الغيطي في موسم دراما رمضان الأخير من خلال مسلسل  "مسار إجباري" مع أحمد داش وعصام عمر، إخراج نادين خان.

 

مسلسل مسار إجباري 

مسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من موسم رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة الشابة مي الغيطي مى الغيطى الشابة مي الغيطي مي الغيطي تحتفل بخطوبتها

الأكثر قراءة

الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية مع إنتر ميامي ويواجه ميسي

رسم خريطة جديدة في سوريا، واتفاق تركي روسي على التخلص من الأسد

حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن

بث مباشر، قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

تحقيقات موسعة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 مواطنين في أوسيم

كاسيرينيو يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول من كأس إسبانيا

تخطى الــ 50 جنيها ببعض البنوك، سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

بعد السيطرة على حلب وحماة فى سوريا، الجولاني يوجه رسالة إلى العراق (فيديو)

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق؟

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عضو الفتوى والمصالحات بالأزهر: معاذ بن جبل تفوق في الذكاء والعلم والفقه رغم إعاقته

الإفتاء توضح حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية