مي الغيطي تقدم صوت أسمهان في بودكاست من إنتاج الجزيرة الوثائقية

تقدم الفنانة مي الغيطي صوت الفنانة أسمهان في بودكاست عن رحلتها من إنتاج قناة الجزيرة الوثائقية.

ويحكي البودكاست عن مشوار أسمهان، وسيرتها الذاتية، وأبرز محطات حياتها، وسجلت مي الغيطي الحلقات في استوديوهات لندن التابعة للجزيرة الوثائقية وسيتم الإعلان عن إذاعتها قريبا.

وشاركت الفنانة مي الغيطي في موسم دراما رمضان الأخير من خلال مسلسل "مسار إجباري" مع أحمد داش وعصام عمر، إخراج نادين خان.

مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من موسم رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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