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رياضة

بعد بلع لسانه، إصابة إسلام معوض لاعب غزل المحلة 2005 بأضرار بالغة وهذه تفاصيل حالته

إسلام معوض ناشئ غزل
إسلام معوض ناشئ غزل المحلة، فيتو

تعرض لاعب غزل المحلة، إسلام معوض، لاعب فريق غزل المحلة مواليد 2005، لإصابة بالغة إثر بلع لسانه أثناء مباراة الفريق مع نادي القناة بدوري الناشئين، وتم نقله من ملعب المباراة بواسطة سيارة الإسعاف.
 

وتمكن الجهاز الطبي للفريق من إنقاذ اللاعب وإفاقته، وتم نقله على الفوّر إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة، تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان عليه.

وبحسب مصادر من النادي، استرد اللاعب وعيه ويتواجد برفقة فريق طبي داخل المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة له ومتابعته للاطمئنان عليه.


وتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، بالتمني بالشفاء العاجل للاعب إسلام معوض لاعب فريق غزل المحلة مواليد 2005 والذي تعرض لإصابة بالغة ببلع لسانه أثناء مباراة الفريق مع نادي القناة في دوري الناشئين.

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غزل المحلة القناة إسلام معوض شركة غزل المحلة لكرة القدم مواليد 2005

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