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ثقافة وفنون

أيمن بهجت قمر يروج لفيلم "الهنا إللي أنا فيه"

الهنا اللي أنا فيه
الهنا اللي أنا فيه

روج السيناريست أيمن بهجت قمر لفيلمه الجديد “الهنا اللي أنا فيه”، حيث نشر عددا من البوسترات الخاصة بالفيلم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكد خلالها طرح الفيلم بالسينمات يوم 18 ديسمبر المقبل.

 

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

 

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأن الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا. 

 

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الهنا اللي أنا فيه أيمن بهجت قمر فيلم الهنا اللي أنا فيه

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البوستر الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

طرح فيلم "الهنا إللي أنا فيه " بالسينمات 18 ديسمبر

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