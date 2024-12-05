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سياسة

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية بمدير مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين بجنيف

لقاء وزير الشئون
لقاء وزير الشئون النيابية مع المفوض السامي لشئون اللاجئين

استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مستجدات استضافة مصر لأعداد هائلة من اللاجئين وطالبي اللجوء.

لقاء وزير الشئون النيابية رئيس مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين في جنيف

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شهرزاد طادجباخش، رئيس مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين بمقر المفوضية في جنيف.

جهود مصر في استضافة اللاجئين 

وأشار إلى الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة المصرية في سياق جهودها المستمرة لإدماج اللاجئين، وطالبي اللجوء في مجتمعاتهم المضيفة وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين. 

تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب 

وتناول المستشار محمود فوزي،  قانون لجوء الأجانب، والذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، باعتباره خطوة هامة على صعيد معالجة أوضاع اللاجئين، وطالبي اللجوء في مصر وتوفير الحماية اللازمة لهم. 

تقدير جهود مصر لدعم اللاجئين 

من جانبهم أعرب مسئولي المفوضية السامية لشئون اللاجئين، عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر للاستجابة للتحديات ذات الصلة بتزايد تدفقات اللاجئين وطالبي اللجوء، على إثر الأزمات المتعاقبة في المنطقة، والموافقة على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، وإقراره كدلالة على الأهمية التي توليها مصر للمسائل المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

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