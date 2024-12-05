مترو الخط الثالث يغلق المعرض الخيري لذوي الهمم

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، غلق المعرض الخيري لذوي الهمم، والذي سبق وتم افتتاحه، صباح اليوم الخميس، بمحطة هليوبوليس، في إطار احتفالات الخط الثالث بذوي الهمم وتقديم التيسيرات لهم.

وجاء نص إعلان الخط الثالث كما يلي: "بزار خيري في محطة هليوبوليس، مستنينكوا اليوم الخميس ٥ ديسمبر في محطة هليوبوليس بالخط الأخضر الثالث، علشان تحضروا معرض خيري لأصحاب الهمم، يلا ندعمهم".

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