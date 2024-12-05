مرتجي ممثلًا للأهلي في عشاء فيفا على هامش قرعة كأس العالم للأندية 2025

الأهلي، يتواجد المهندس خالد مرتجي مممثلًا للأهلي في عشاء FIFA المقام على هامش قرعة مونديال الأندية، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورا لمرتجي من حفل عشاء فيفا.

ويحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي قرعة كأس العالم للأندية، ممثلًا عن القلعة الحمراء خلال مراسم القرعة.

وكان من المقرر أن يحضر محمود الخطيب رئيس الأهلي مراسم القرعة رفقة خالد مرتجي قبل أن يعتذر لظروف طبية ويسافر أمين صندوق الأحمر بمفرده.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025

وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 اليوم الخميس 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

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