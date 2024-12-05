الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

باع لهم مخدرات مغشوشة

قرارات عاجلة بمصرع شاب سقط من الطابق الثالث هربا من عصابة "الآيس"

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في حادث العثور على جثة شاب أسفل عقار بمدينة منشأة القناطر بالجيزة.

التحقيقات عن سقوط شاب من علو بالجيزة

وكشفت التحقيقات أنه سقط أثناء محاولة هروبه من سيدة و3 رجال احتجزوه بسبب قيامه بالنصب عليهم في "مخدرات مغشوشة".

وأفادت التحقيقات أن المتوفى اتفق مع آخرين على توفير كمية من مخدر الآيس مقابل مبلغ 15 ألف جنيه، إلا أنه أحضر لهم "ملح ليمون" بديلا عن المخدر وعندما اكتشفوا الأمر استدرجوه إلى شقة بمدينة منشأة القناطر وقاموا باحتجازه والتعدي عليه بالضرب.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين “عامل وزوجته وصديقيه”، وأنهم انهالوا على المجني عليه بالضرب لرد المبلغ المالي وعندما حاولوا إجباره على توقيع إيصالات أمانة، قرر الهرب وغافلهم وخرج من النافذة، إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث جثة هامدة.

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المتوفى، بعد إعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

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مخدرات مغشوشة منشأة القناطر قوات امن الجيزة

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