الخميس 05 ديسمبر 2024
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رياضة

بتدخل السفير، المصري يخوض تدريباته بموزمبيق على ملعب المباراة

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

يؤدي فريق النادي المصري تدريباته على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو وهو ملعب المباراة التي تجمعه بفريق بلاك بولز بالبطولة الكونفيدرالية.

ويخوض المصري تدريباته أيام الخميس والجمعة والسبت وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين السفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق وكافة الجهات المعنية بموزمبيق.

بعثة المصري تصل الي موزمبيق

وغادرت بعثة المصري البورسعيدي مطار القاهرة الدولي في الثانية فجر اليوم الخميس ووصلت إلى العاصمة مابوتو في الواحدة ظهرًا ثم إلى مقر إقامتها والذي يقع بحي السفارات في مابوتو.

وتضم بعثة النادي المصري والتي يترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول  37 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسؤولي المهمات.

موعد مباراة بلاك بولز والمصري

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

القناة الناقلة لمباراة بلاك بولز والمصري

وتذاع مباراة بلاك بولز والمصري عبر قناة  beIN SPORTS 2 HD.

طاقم تحكيم مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري البورسعيدي ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا  حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

وسيقوم الأنجولي ايناسيو مانويل بمهام مراقب المباراة، ويتولى البوروندي  مفوبوسا برنارد مهام مراقب الحكام.

وأُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الجنوب أفريقي جوشوا روبرت، بينما يتولى الموزمبيقي رايموندو زانداميلا مهام المنسق الإعلامي للمباراة، وتتولى الناميبية كريستوفين كاكوا مهام المنسق الأمني للمباراة.

 

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