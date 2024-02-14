الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السيسي وأردوغان يزوران مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية (صور)

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس تركيا.فيتو

زار الرئيس السيسي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية، حيث أبدى الرئيس أردوغان سعادته بمعالم القاهرة التاريخية.


وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

Advertisements

وغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته القاهرة عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في وداع ضيف مصر وقرينته الرئيس السيسي وقرينته انتصار عامر.

 


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس السيسي رجب طيب أردوغان مسجد وضريح الإمام الشافعي

الأكثر قراءة

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

متحدث الرئاسة: السيسي يستقبل رئيس البرازيل بقصر الاتحادية

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 15-02-2024 في الأسواق

أول تعليق من فلسطين على الخطة الأمريكية العربية بشأن إقامة دولة فلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بداية التعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية