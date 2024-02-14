السيسي وأردوغان يزوران مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية (صور)

زار الرئيس السيسي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية، حيث أبدى الرئيس أردوغان سعادته بمعالم القاهرة التاريخية.



وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

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وغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته القاهرة عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في وداع ضيف مصر وقرينته الرئيس السيسي وقرينته انتصار عامر.



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