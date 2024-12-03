الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبيرًا عالميًّا في جراحات عظام الأطفال وعلاج التشوهات

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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تستضيف إدارة الخدمات الطبية  الدكتور أوم لاهوتى (إنجليزى الجنسية) استشاري جراحات عظام الأطفال وعلاج التشوهات بالمستشفى الملكي بلندن للعمل بالمجمعات الطبية (المستشفيات العسكرية) خلال المدة من 7 وحتى 12 ديسمبر الجاري.

 

ويأتي ذلك على النحو التالي:

1- مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل خلال المدة من 7-10/12/2024.

2- مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة خلال المدة من 11-12/12/2024

 

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القوات المسلحة المستشفيات مستشفى القوات المسلحة الخدمات الطبية

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