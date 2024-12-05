وفد زراعة النواب يستمع لمشكلات الصيادين بكفر الشيخ

استمع وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري إلى عدد من الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمحافظة كفر الشيخ.

مشكلة تقنين أوضاع الأهالي على أرض بحري بكفر الشيخ

وشهد الاجتماع مناقشة مشكلة تقنين أوضاع الأهالي على أرض بحري بكفر الشيخ، التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

كما شهد الاجتماع الاستماع إلى مشكلات الصيادين، والتي منها مشكلة البواغيز والصيد الجائر وصيد الزريعة والصيد بالكهرباء.

وأكد أعضاء مجلس النواب عن كفر الشيخ، ضرورة حل مشكلات الصيادين والمواطنين، حيث أشار النائب عبد الحميد الدمرداش، إلى أهمية دعم الصيادين وتذليل العقبات أمامهم في زيادة حجم الإنتاج السمكى.

وشدد النائب يونس عبد الرازق على ضرورة حل مشكلات تقنين الأوضاع للأهالي وكذلك الصيادين ببحيرة البرلس.

سرعة التدخل لحل تلك المشكلات

وقال النائب علي أبو أحمد، إن حق الأهالي علينا سرعة التدخل لحل تلك المشكلات.

وعقب النائب سعيد عمارة، قائلا، جارى التنسيق حاليا مع الجهات الأمنية لبحث مواجهة مشكلات البحيرة المتعلقة بالجانب الأمنى، معلنا عن لقاء الأسبوع المقبل لحلها نهائيا.

وقال النائب أحمد الألفي، عضو لجنة الزراعة أن حق الأهالي علينا بحث كافة مشكلاتهم والعمل على تذليلها، لا سيما وأن ذلك يهدف لزيادة حجم الإنتاج.

كما قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس جهاز حماية البحيرات، يتم التنسيق بالفعل لمكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة لأنه مخالف للقانون.

وتم التوافق خلال الاجتماع علي تشكيل لجنة قانونية ممثلة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز حماية الثروة السمكية، ومحافظة كفر الشيخ، وذلك لبحث آليات نقل ولايتها لمحافظة كفر الشيخ تمهيدا لتقنين أوضاع الأهالي عليها.

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وبدوره أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حريصة علي الاستماع لكافة المشكلات والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وهو الهدف من تلك الزيارة.

وأشار إلي أن اللجنة ستواصل مناقشة تلك المشكلات ومتابعة ماتم تنفيذه من حلول خلال اجتماعاتها المقبلة بحضور كافة المسئولين.

ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد الدمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق والنائب سعيد عمارة، والنائبة هدى الطنبارى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

كما شارك في اللقاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور علي مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور هانى حجازى رئيس هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، ود حسام راشد رئيس حماية الأراضي بوزارة الزراعة.

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