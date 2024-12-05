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ساخرون

ساخرون.. مسئول بالزراعة: سندوتش الهمبرجر هيبقى بـ 7 جنيه بعد أن نتوسع في زراعة اللحمة المفرومة

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن أحد مسئولى وزارة الزراعة عقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن وصول مصر مؤخرًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الاستراتيجية، وتصدير الفائض عن احتياجات مواطنيها للأسواق العالمية.


صرّح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للمسئول قائلًا: إزاى عندنا فائض فى المحاصيل الزراعية بينما سعر سندوتش الهمبورجر وصل لـ 70 جنيه بدون مايونيز ولا حتى كاتشب؟! 

فرد عليه الوزير ساخرًا: معلش.. سندوتش الهمبرجر هيبقى بـ 7 جنيه بعد أن نتوسع فى زراعة اللحمة المفرومة!

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