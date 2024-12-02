السجن 10 سنوات لعاطل حاول هتك عرض طفل بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمها بحبس عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاستدراجه طفل ومحاولة هتك عرضه بالتعدي عليه جنسيا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

عقدت هيئة المحكمة جلساتها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، واصدرت عدة احكام منها معاقبة "م.ش" 24 سنة، عاطل، مقيم بمركز العدوه شمال محافظة المنيا، بالسجن المشدد 10 سنوات، غيابيا، والزمته المصاريف الجنائية، لقيامة باستدراج طفل ومحاولة هتك عرضة بالتعدي عليه جنسيا.

محاولة هتك عرض طفل بالمنيا

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغا من احد المواطنين بقيام عاطل، باستدراج طفلة البالغ من العمر 7 سنوات، محاولا هتك عرضه، والتعدي علية جنسيا.

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وتمكنت قوات الاجهزة الأمنية في المنيا من إلقاء القبض علي المتهم، وأحالته للنيابة العامة للتصرف.

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