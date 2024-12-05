ورشة عمل في التنسيقية حول مفهوم شبكات الحماية الاجتماعية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل اليوم الخميس حول "مفهوم شبكات الحماية الاجتماعية".

ناقشت الورشة عددا من القضايا المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، تشمل تحديد مفهوم الحماية الاجتماعية ودور الدولة في استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ومعالجة الاختلالات في الأسواق، بالإضافة إلى ضرورة الربط بين مختلف القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وأوصت ورشة التنسيقية بالتحديث الرقمي من خلال إدخال نظام رقمي موحد للتحقق من بيانات المستفيدين، وتقليص فترة تحديث البيانات من 3 سنوات إلى سنتين، وتوسيع الفئات المستفيدة لتشمل الفئات الأكثر احتياجا وضعفا مثل المشردين، والعمالة غير المنتظمة، وضحايا الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى آليات الدعم من خلال ربط معدلات الدعم النقدي بالحد الأدنى للفقر، والبدء بالاستهداف الجزئي للفئات الأكثر احتياجًا، وإنشاء لجنة مستقلة للتظلمات وتحديد مهلة 30 يومًا للفصل في التظلمات.

أدار الورشة النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

وشارك في الورشة الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، وأحمد يعقوب الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وكلا من: حسام الجمل، مصطفي أبو زيد، محمد سالم، إيمان موسى، محمود ناجي، شيماء الأشقر، داليا فكري، عادل حمدي منيب، محمد نبيل، قمر أسامة - أعضاء التنسيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.