الخميس 05 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ البحيرة تلتقي بـ 20 مواطنا خلال اللقاء الأسبوعي

محافظ البحيرة تلتقي
محافظ البحيرة تلتقي المواطنين

عقدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر اليوم الاجتماع الأسبوعي لخدمة المواطنين، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ومسئولي الصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ومدير خدمة المواطنين.

محافظ البحيرة تؤكد على  أهمية تفعيل التواصل بين المواطنين

وأكدت محافظ البحيرة أهمية تفعيل التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم، للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية.

محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو
محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو
محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو
محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو
محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو
محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو

وإلتقت بـ ٢٠ مواطنا ممن لديهم مطالب واحتياجات لإيجاد حلول لمشكلاتهم وقام كل مواطن بعرض مشاكله ومطالبة وتم التنسيق مع الجهات المسؤولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب.

محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو
محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو
محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو
محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو
محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو
محافظ البحيرة تلتقي بعدد من المواطنين، فيتو


ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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محافظ البحيرة البحيرة دمنهور لقاء لخدمة المواطنين محافظة البحيرة

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