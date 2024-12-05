الخميس 05 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع الصادرات السلعية المصرية لـ 36 مليار دولار في 11 شهرا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 أعلن المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، نجاح الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق قفزة في صادرات مصر غير البترولية “السلعية”، لتصل إلى 36 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بزيادة قدرها 10% تقريبًا عن الفترة المماثلة من العام الماضي. 

حجم الصادرات السلعية المصرية

 وتوقع رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات  أن تلامس الصادرات السلعية مستويات 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي. 

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش معرض فوود أفريكا بمشاركة حكومية واسعة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية  والذى تختتم فعالياته اليوم الخميس. 

وكشف المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم قبول الهيئة كجهة تحقق ومصادقة على شهادات الكربون وتم اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية.

وكشف عن إنشاء بعض الوحدات داخل الهيئة تستهدف تقليل التكاليف على الشركات المصدرة، بجانب تدشين وحدة اختبار الكفاءة الفنية وجرى اعتمادتها مؤخرًا وتستهدف.

 

إصدار شهادات البيع الحر Free Sale 

 وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر Free Sale والتي تثبت ان المنتج المراد تصديره للخارج يتم بيعه وتداوله في السوق المصري.

 

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

 وتعتبر الهيئة من الجهات الحكومية الرائدة التي تمتلك وحدة معتمدة للتحقق والمصادقة البيئية وذلك في إطار دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة. 

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