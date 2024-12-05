الخميس 05 ديسمبر 2024
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رياضة

تدريبات تأهيلية لـ ناصر ماهر في مران الزمالك

ناصر ماهر
ناصر ماهر

 خاض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق المران الجماعي صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 وأدى ناصر ماهر عدة فقرات تأهيلية على أرضية ملعب النادي تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي للفريق، كما خاض تدريبات الركض بمحيط الملعب بجانب بعض التدريبات بالكرة.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وغاب على إثرها عن مباراة الفريق أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.


ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

خطاب الكاف للزمالك

 وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًّا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة يوم 15 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بدلًا من استاد القاهرة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الرجاء بمطروح، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين صباح أمس الأربعاء على ملعب النادي.

سجل أهداف الزمالك كل من: حسام أشرف وزياد كمال في الشوط الأول، وسيف الدين الجزيري في الشوط الثاني.

 

مواجهة إنيمبا النيجيري

 ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري.

الزمالك 
الزمالك، فيتو 

 ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

 

فوز الزمالك على غزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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