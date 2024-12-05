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توقيع بروتوكول تعاون لعودة اختبارات «SAT» لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعا مع مسئولي مؤسسة "College Board" لبحث عودة اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية، بالمدارس الأمريكية في مصر.

وزير التربية والتعليم يبحث مع مؤسسة "College Board" عودة اختبارات SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

وحضر اللقاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الدكتور ماثيو تشوفانك مدير فريق "College Board" الدولي لمنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، وروبن هاروتونيان، ممثلا عن السفارة الأمريكية بالقاهرة.

عبد اللطيف: توفير اختبارات دولية معتمدة من خلال تطوير وإدارة اختبار "SAT"

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للدور الذي تلعبه "College Board" في توفير اختبارات دولية معتمدة، من خلال تطوير وإدارة اختبار "SAT" وغيره من الاختبارات الموحدة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة لعقد اختبارات دولية رقمية بآليات دقيقة لطلاب الدبلومة الأمريكية بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن جهته، أعرب الدكتور ماثيو تشوفانك عن استعداد مؤسسة "College Board" الكامل لدعم جهود الوزارة، وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تضمن دقة عقد اختبارات "SAT".

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون لعودة اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، وتحديد آليات إجراء الاختبارات.

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