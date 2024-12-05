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جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بقرية الأشراف الغربية بقنا

قافلة طبية
قافلة طبية

 ​​​واصلت جامعة جنوب الوادى قوافلها الطبية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية بشرية وتمريضية بقرية الأشراف الغربية  بقنا.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية لعدد 438 حالة كشف وعلاج، وتحويل للمستشفى الجامعي كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات  وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

 

بداية جديدة لبناء الانسان فى قنا

 وأضاف نائب رئيس الجامعة بأن القافلة التمريضية قامت بعمل ندوة توعوية عن أهمية مبادرة بناء إنسان جديد ودور الدولة فى النهوض بالخدمات الصحية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة وأثرها الفعال للفرد والمجتمع.

وتناولت الندوة الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها والمضاعفات والعلاج، كما تم قياس الضغط والسكر للعديد من الحالات على هامش القافلة.

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