ضبط 6 أشخاص بينهم 4 مصابين في مشاجرة على قطعة أرض بسوهاج

تمكنت مباحث المراغة بسوهاج من إلقاء القبض على 6 أشخاص من بينهم 4 مصابين بجروح متفرقة بالجسم فى مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بدائرة مركز المراغة بسوهاج

ضبط 6 أشخاص من بينهم 4 مصابين فى مشاجرة بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بمركز المراغة بين: طرف أول “عبد الرحمن ب م ح”، 40 عامًا - عامل مصابًا “ جرح وكدمة وتورم بفروة الرأس وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ونجلي عمه ”صفوت ا م ح"، 38 عامًا - عامل مصابًا بسحجات بالرقبة وكدمة بالعين اليمنى وشقيقه “كامل ا م ح”، 43 عامًا - عامًا عامل مصابًا كدمه بالوجه ومقيمون دائرة المركز.



السيطرة على مشاجرة وضبط المتهمين

وطرف ثان: “محمد ا ا ع”، 39 عامًا - سائق مصابًا بفروة الرأس وآخر بكف اليد اليمني وشقيقيه “إبراهيم ا ا ع”، 46 عامًا- عامل، “علي ا ا ع”، 35 عامًا - سائق، مقيمان مركز جهينه.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول عصا شوم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني عصا شوم بسبب خلاف على أرض زراعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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