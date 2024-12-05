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حوادث

ضبط 7 شركات بدون ترخيص للنصب بزعم تنظيم برامج سياحية للحج والعمرة

ضبط 7 شركات للنصب
ضبط 7 شركات للنصب بزعم تنظيم برامج للحج والعمرة، فيتو

 تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 7 شركات بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية للحج والعمرة.

 

نصب بزعم تنظيم برامج سياحية للحج والعمرة

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 7 شركات "بدون ترخيص"؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

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 وعقب تقنين  الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على عدد من المضبوطات، أبرزها (صور باركود خاص بالعمرة - جوازات سفر– برامج عمرة ورحلات داخلية – برامج رحلات لإحدى الدول – برامج سياحية دينية على مواقع التواصل الإجتماعى – كشوف بأسماء العملاء – مجموعة من كروت الدعاية).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).

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أجهزة وزارة الداخلية الإحتيال على المواطنين النصب والاحتيال على المواطنين تنظيم برامج سياحية للحج قطاع الأمن العام وزارة الداخلية

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