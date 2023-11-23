الخميس 23 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة ناعية يعقوب الشاروني: أدب الطفل في الوطن العربي فقد أحد أبرز رواده

يعقوب الشاروني،فيتو
يعقوب الشاروني،فيتو

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 92 عامًا.

 

وقالت وزيرة الثقافة: "فقد أدب الطفل في الوطن العربي أحد أبرز رواده، كاتبًا مبدعًا أثرى المكتبة العربية بالمئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، ليرحل تاركًا أثرًا سيبقى حاضرًا في وجدان كل مصري وعربي من خلال كتاباته الفريدة".

 

وقدمت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، ‏داعية الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان‎.‎

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يُذكر أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، كانت قد اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته المقبلة.


ولد يعقوب إسحق قليني الشاروني في 10 فبراير سنة 1931م، بالقاهرة، حيث درس القانون، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1952م، وحصل عام 1955م على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1958م حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقي من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

 

وكتب الشاروني مئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال، منها جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020م، كما عمل مستشارًا لوزير الثقافة لشئون الطفل، وكان مديرًا للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، وعضوًا بلجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومشرفًا على صفحة الأطفال بجريدة الأهرام في الفترة من 1981م- 2008م، واستاذًا زائرًا لتدريس أدب الطفل في عدد من الجامعات المصرية.

 

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الاقتصاد السياسي الجامعات المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدراسات العليا

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