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رياضة

وكيل سيف الجزيري يكشف آخر تطورات تجديد عقد اللاعب مع الزمالك

سيف الجزيري، فيتو
سيف الجزيري، فيتو

 كشف حازم فتوح وكيل أعمال سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات تجديد عقد اللاعب مع النادي. 

وقال فتوح في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: حتى الآن لا يوجد جديد في ملف تجديد عقد اللاعب مع الزمالك وسيف الجزيري مستمر حاليا مع الفريق. 

 

خطاب الكاف للزمالك

 وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًّا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة يوم 15 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بدلًا من استاد القاهرة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الرجاء بمطروح، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين صباح أمس الأربعاء على ملعب النادي.

سجل أهداف الزمالك كل من: حسام أشرف وزياد كمال في الشوط الأول، وسيف الدين الجزيري في الشوط الثاني.

 

مواجهة إنيمبا النيجيري

 ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري.

الزمالك 
الزمالك، فيتو 

 ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

 

فوز الزمالك على غزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية حازم فتوح وكيل أعمال سيف الدين الجزيري حازم فتوح فريق الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية

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