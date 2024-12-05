نشر الصوفية في الغرب لمدة 40 عامًا، علي جمعة ينعي مؤسس الطريقة النقشبندية بأمريكا

نعى الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، شيخ الطريقة النقشبندية الصوفية، الشيخ هشام القباني النقشبندي، مؤسسة الطريقة النقشبندية الحقانية الصوفية في أمريكا، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وفاة مؤسس الطريقة النقشبندية في أمريكا

وقال الدكتور علي جمعة في نعيه لشيخ الطريقة النقشبندية الصوفية: “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إلى الأمة الإسلامية وجموع المريدين والمحبين في أرجاء المعمورة وفاة العالم الرباني والداعية إلى الله بالحكمة والمحبة، الشيخ هشام القباني النقشبندي، الذي وافته المنية بعد عمر قضاه في خدمة الدين والدعوة إلى طريق الحق”.

وتابع الدكتور علي جمعة: "لقد كان الشيخ هشام مثالًا للعالم العامل الذي لم يدخر جهدًا في نشر المحبة والسلام والتقريب بين القلوب، فكان علمًا بارزًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومثالًا في التواضع والرحمة والتقوى".

وقال الدكتور علي جمعة: “نسأل الله أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من خدمة للدين والعلم والتربية. وأن يلهم أهله وأحباءه وتلامذته الصبر والسلوان”.

وفاة زعيم الطريقة النقشبندية النظامية الصوفية

الجدير بالذكر أن الشيخ هشام قباني هو صهر الشيخ ناظم عادل الحقاني، المعلم الأربعين في دائرة السلسلة الذهبية للطريقة الصوفية النقشبندية، وزعيم الطريقة النقشبندية النظامية الصوفية، حسبما جاء في موسوعة الطريقة.

يذكر أن الطريقة النقشبندية العالية الصوفية تأسست في أمريكا على يد الشيخ هشام قباني، بناءً على تعاليم الشيخ الأربعين للسلسلة النقشبندية الذهبية، الشيخ ناظم عادل الحقاني.

وفاة الشيخ هشام النقشبندي، فيتو



وأكد موقع الطريقة على الإنترنت أن الشيخ هشام النقشبندي رافق، منذ طفولته الشيخ عبدالله الداغستاني، والشيخ محمد ناظم الحقاني، شيخي الطريقة النقشبندية في ذلك الوقت، وسافر كثيرًا في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والشرق الأقصى برفقة شيوخه.

وفي عام 1991 انتقل إلى أمريكا، حيث أسس هناك مؤسسة الطريقة النقشبندية الحقانية الصوفية في أمريكا، ومنذ ذلك الوقت، افتتح 23 مركزًا صوفيًا في كندا والولايات المتحدة.

الشيخ هشام النقشبندي ينشر طريقته في الغرب

وألقى الشيخ هشام النقشبندي محاضرات في العديد من الجامعات، بما في ذلك أكسفورد، وSOAS، وجامعة ييل، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة شيكاغو، وجامعة كولومبيا، وجامعة روتجرز، وجامعة هوارد، وجامعة ماكجيل، وجامعة كونكورديا، وجامعة داوسون، بالإضافة إلى العديد من المراكز الروحية والدينية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط.

مؤسس الطريقة النقشبندية في أمريكا، فيتو



وأشار اتباع ومريدو الطريقة النقشبندية إلى أن الشيخ هشام قباني كان يعمل على نشر تعاليم الصوفية حول (أخوة البشر ووحدة الإيمان بالله التي تتجلى في كل الديانات والطرق الروحية)، وكانت يهدف لتحقيق الانسجام بين مختلف الأديان والطرق الروحية، اعترافًا بمسؤولية البشر كحراس لهذا الكوكب الهشِّ ولبعضهم البعض، حسبما ذكر مريدوه.

تدرب الشيخ هشام النقشبندي بشكل شاق طيلة 40 عامًا على يد شيخه الأكبر، ويذكر مريدوه أنه مُنح، بصفته شيخًا صوفيًا، السلطة والإذن لهداية أتباعه إلى محبة الله وإلى المقامات التي قدرهم عليها خالقهم، حسبما جاء في موقع الطريقة عبر الإنترنت، وأن تدريبه الروحي الشاق لمدة أربعين عامًا على يد شيخه الأكبر وشيخه، منحه الصفات السامية من الحكمة والنور والذكاء والرحمة اللازمة للمعلم الحقيقي على الطريق.

التقى الشيخ قباني بعدد كبير من رؤساء الدول والدبلوماسيين والسياسيين والعلماء والمثقفين والشخصيات الدينية وعامة الناس في مختلف أنحاء العالم، ويبلغ عدد طلابه مئات الآلاف، حيث أسس برامج لمكافحة التطرف وتعزيز التسامح والسلام في عدد من المناطق التي مزقتها الصراعات في العالم، وكانت مهمة هشام النقشبندي في الأمريكتين، لنشر الطريقة النقشبندية.



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