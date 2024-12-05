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رياضة

تصريحات جديدة من سلوت بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

سلوت
سلوت

أثنى المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أرني سلوت، على محمد صلاح "المميز"، بعد تألق النجم المصري أمام نيوكاسل يونايتد بالجولة 14 للدوري الإنجليزي الممتاز.

 

هل يستمر صلاح مع ليفربول؟ 

ورد سلوت على سؤال حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قائلًا: "من الصعب أن أتنبأ بالمستقبل طويل الأمد، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكنني توقعه أو التنبؤ به هو أنه في وضع جيد للغاية في هذه اللحظة".

وأضاف: "صلاح يلعب في فريق جيد للغاية يمنحه فرصًا كثيرة، وهو ما يجعله قادرًا على فعل أشياء مميزة".

 

 

وتابع: "ما يجعل صلاح أكثر تميزًا بالنسبة لي هو أنه في الساعة الأولى أو قبل أن نسجل هدف التعادل 1-1، كنت أعتقد أنه لا يلعب أفضل مبارياته، ثم يأتي بعد نصف ساعة أو 45 دقيقة، لا أعرف كم من الوقت مر ليقدم تمريرة حاسمة، ويسجل هدفين، ويصوب كرة تصطدم بالعارضة، ويظل تهديدًا مستمرًا، وهذا شيء لا يستطيع العديد من اللاعبين فعله إذا لعبوا الساعة الأولى كما فعل هو".

واختتم: "هذا أيضًا ما يجعله مميزًا، إذا نظرت فقط للأهداف، فإن تسديداته دقيقة جدًّا، لاعب مميز، وهذا ما نعرفه جميعًا".

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