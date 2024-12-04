أرنولد يتغنى بطريقة لعب آرني سلوت مع ليفربول

تحدث الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، ظهير ليفربول، عن العمل الذي يقدمه المدرب الهولندي أرني سلوت مع الريدز هذا الموسم.

أرنولد يتغنى بمدرب ليفربول



وقال أرنولد، في تصريحات صحفية: "يمكنك أن ترى أننا نثق تماما في خطط اللعب التي يقدمها لنا المدرب والجهاز الفني".

وأضاف الظهير الإنجليزي: "نؤمن بها وننزل إلى الملعب لنحاول تنفيذها بأفضل شكل ممكن. لدينا ثقة كاملة تجاه هذه الأفكار".



ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 14 من الدروي الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن عقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول ينتهي في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مع أي ناد مجانا، بدءا من شهر يناير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.