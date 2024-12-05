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مجمع البحث العلمى بجامعة حلوان ينظم ندوة "الفن والتسويق: جسر النجاح من الإبداع للسوق"

ندوة بجامعة حلوان،
ندوة بجامعة حلوان، فيتو

نظم مجمع الإبداع والبحث العلمى بـجامعة حلوان ندوة بعنوان (الفن والتسويق: بناء جسر النجاح من الإبداع إلى السوق)، لطلاب وطالبات الفرق النهائية والفرقة الثالثة بكليات (التربية الفنية، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية)، وذلك بكلية الفنون الجميلة.

وأقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مايسة محمد نبيه مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي، وبالتعاون مع الدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية.

مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان ينظم ندوة الفن والتسويق  

ويأتى ذلك تحقيقا لأهداف المجمع نحو الإبداع والبحث العلمي، وذلك للوقوف على مساحة الإبداع وتنمية الإبداع الفني للوصول إلى النجاح فى سوق العمل وتشجيع الطلاب وتخريج أجيال واعية لمتطلبات الحياة العملية ومتطلبات سوق العمل ما بعد التخرج.

حاضر في الندوة كل من: الفنان الدكتور مدحت العدل، والفنان الموسيقي عمرو سليم، وبمشاركة الدكتورة سماح محمد نبيل، مدير الحاضنات الإبداعية بكلية التربية الفنية، والدكتور عبد العزيز ممدوح الجندي، أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بـجامعة حلوان، وكذلك الدكتورة نيفين محمود عبد النبى، منظم الندوة وعضو مجمع الإبداع والبحث العلمي بكلية التربية الموسيقية، بالإضافة إلى الدكتورة رانيا الليثي، عضو مجمع الإبداع والبحث العلمي بكلية العلوم جامعة حلوان.

تحويل الأفكار الإبداعية إلى أعمال فنية ملموسة

تطرقت محاور الندوة إلى عدة موضوعات هامة، منها: كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى أعمال فنية ملموسة، ومعايير النجاح في العمل الفني وكيفية قياسه وتطويره، والتحديات التي يواجهها الطلاب في الوصول إلى الإبداع والعمل الفني والتسويق، وتشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي واكتشاف أساليب جديدة في العمل الفني.

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كما قام المحاضرون بعرض أبرز النقاط المحورية للندوة ومناقشة محاورها مع الطلاب، بالإضافة إلى عرض مقترحات الطلاب ومناقشتها. وقد تفاعل الطلاب من خلال طرح أسئلة متعلقة بتخصصاتهم.

كما تم التركيز على الربط بين الفن والتسويق، وطرح الخطوات التي يجب اتباعها لعبور جسر النجاح من مرحلة الإبداع إلى السوق.

وقدم الضيوف نصائح هامة للطلاب حول كيفية تنمية أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتسويق، استنادًا إلى تجاربهم الشخصية في مشوار نجاحاتهم، وتم التأكيد على أهمية التمسك بالفكرة الإبداعية، والاستمرارية في العمل، والاقتناع بالموهبة كعوامل أساسية لتحقيق النجاح.

 

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مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان جامعة حلوان الفن والتسويق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية

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