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أخبار مصر

رئيس جامعة حلوان يؤكد جودة التعليم والتحول الرقمي

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور السيد قنديل، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية.

في مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور السيد قنديل بالأداء المتميز للعمداء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في التطوير المستمر للعملية التعليمية والأكاديمية في مختلف كليات الجامعة.

وقد استعرض رئيس جامعة حلوان خلال الجلسة سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شهدتها الجامعة مؤخرًا في مختلف القطاعات، مبرزًا الإنجازات والمبادرات التي تعكس التطور المستمر للمؤسسة التعليمية.

كما أكد قنديل على عمداء الكليات ضرورة متابعة انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي، وشدد على أهمية الحفاظ على الانضباط في العملية التعليمية، مع التأكيد على مراعاة الدقة والحزم في إدارة أعمال الامتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة أهمية حضور مجالس الكليات والأقسام، معتبرًا ذلك أمرًا جوهريًا لتحقيق جودة التعليم والتواصل الفعال بين مختلف الأقسام بالكليات.

وقدم المجلس تقريرًا مفصلًا عن الكتاب الجامعي في ظل التحول الرقمي، مسلطًا الضوء على المواد التفاعلية والكتب الإلكترونية المتاحة على المنصة، مع التأكيد أننا نهدف أن تصل المنصة إلى جامعة إلكترونية متكاملة يمكن الوصول إليها وأيضا سيتم ربطها من خلال تطبيق الموبايل.

وشدد الدكتور قنديل على ضرورة الصيانة المستمرة للمرافق والأماكن داخل الجامعة، مؤكدًا أن جودة البيئة التعليمية تعتمد بشكل كبير على الحفاظ على المنشآت وتحديثها باستمرار لخلق بيئة تعليمية محفزة وملهمة للطلاب والأساتذة على حد سواء.

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