الخميس 05 ديسمبر 2024
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محافظات

رئيسة مدينة السنطة بالغربية: تطوير أحواض الزراعات بالطريق السريع

بناء وتطوير أحواض
بناء وتطوير أحواض الزراعات بطرق السنطة

 يواصل مسئولي مدينة السنطة في  محافظة الغربية جهودهم لتحسين وتجميل شوارع المدينة، حيث تتم حاليًا أعمال بناء وتطوير أحواض الزراعات على طول الطريق السريع في خطوة تهدف إلى إعطاء مظهر جمالي وحضاري للمدينة.

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وقالت منى صالح رئيس مدينة السنطة إن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة المدينة لتطوير البنية التحتية وتجميل الطرق الرئيسية، حيث تشمل الأعمال إعادة تأهيل وتنسيق أحواض الزراعات وملء المساحات الخالية بالنباتات والزهور الملونة التي تضفي لمسة جمالية على الطريق السريع.

 

 وأكدت رئيس مدينة السنطة أن هذا المشروع يعكس حرص الإدارة المحلية على تحسين البيئة الحضرية وتوفير بيئة أكثر جمالًا للزوار والمواطنين على حد سواء، مشيرة إلى أن هذه الجهود تساهم في تحسين الصورة العامة للمدينة وتعكس التطور المستمر في البنية التحتية.

كما أوضحت رئيسة مدينة السنطة أن الأعمال تشمل زراعة نباتات مستدامة وقليلة الاحتياج للمياه، بما يتناسب مع متطلبات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

 

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