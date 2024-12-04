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ثقافة وفنون

محمد حماقي يحيي حفلا في الرياض، الليلة

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفله الغنائي مساء اليوم الأربعاء في الرياض، على هامش بطولة الرياض للجولف ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا بالرياض 

ومن  المقرر أن يقدم محمد حماقي خلال حفله عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح.

وكان حماقي أحيا عدد من الحفلات الغنائية في أكثر من مكان ومن أبرزهم مشاركته في فعاليات ليالي جدة.

وطرح محمد حماقي في وقت سابق عدد من اغاني ألبومه الجديد هو الاساس وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب 

ويعد محمد حماقي واحدا من أبرز النجوم في الساحة الفنية  خلال الوقت الحالي، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة  تنتظر أعماله من وقت لآخر، وآخرها ألبوم هو الاساس الذي  طرح أغانيه منذ فترة قصيرة ظل  بداية من أغنية وأكلة الجو وصولا إلى أغنية صدمة، والتي تعتبر بالفعل صدمة له بمعني الكلمة، بسبب كلمات الأغنية التي وضعته في مرمي الانتقادات

محمد حماقي    أثار جدلا كبيرا وقتها، وذلك بعد طرحه لـ3 أغان من ألبومه الجديد هو الأساس، ومن ضمنها أغنية صدمة.

محمد حماقي يتعرض للهجوم 

وتعرض محمد حماقي لانتقادات لاذعة من قبل جمهوره علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمات أغنية صدمة، حيث إن البعض اعتبرها تحمل إساءة بسبب عبارة “ملعون أبو الناس”  والتي وردت ضمن كلمات الأغنية وهذه العبارة عرضت حماقي لهجوم واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن كلمات الأغنية غير جيدة ولا تليق بنجم مثل محمد حماقي.

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