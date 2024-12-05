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رياضة

الخطيب يدعم بعثة الأهلي قبل صدام أورلاندو

محمود الخطيب مع كولر
محمود الخطيب مع كولر

الأهلي، أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا بحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب إفريقيا من أجل الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريق لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بعد غد السبت. 

الأهلي وأورلاندو

كما عقد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب أفريقيا جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق اليوم من أجل الاطمئنان على كافة التحضيرات الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا وتقديم كافة الدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة السبت. 

الاهلي 
الاهلي 

كما وضع الجهاز الفني للنادي الأهلي وأخصائى التغذية بالجهاز الفني الدكتور أحمد رمضان برنامجا خاصا لتجهيز لاعبي الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع الدكتور أحمد رمضان على هامش تحضيرات الفريق للمباراة من أجل مراجعة الأمور الخاصة ببرنامج تغذية اللاعبين لمباراة أورلاندو. 

 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق في جنوب افريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الأول في جنوب افريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

الاهلي اليوم
الاهلي اليوم

ووصلت بعثة الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الي جنوب افريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو. 

من ناحية أخرى تُقام اليوم الخميس قرعة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، والمقرر أن تُقام بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي  قرعة كأس العالم للأندية ممثلًا عن القلعة الحمراء خلال مراسم القرعة  .

وكان من المقرر أن يحضر محمود الخطيب رئيس الأهلي مراسم القرعة رفقة خالد مرتجي قبل أن يعتذر لظروف طبية ويسافر أمين صندوق الأحمر بمفرده.  

موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 

 وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 اليوم الخميس  5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

 

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحجز فريق بوتافوجو البرازيلي التذكرة الأخيرة والـ 32 لبطولة مونديال الأندية 2025 بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بثلاثية لهدف وتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

كاس العالم للاندية 2025
كاس العالم للاندية 2025

الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 

قارة إفريقيا: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد(إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورج (النمسا).

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك).

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامينجو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).

 

نظام كأس العالم للأندية 2025

تتكون مرحلة المجموعات من 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، يتم التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

يتأهل الفريقان صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور 16.

مرحلة خروج المغلوب ستكون من مباراة واحدة مباشرة من دور 16 إلى النهائي.

ولا توجد مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.

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