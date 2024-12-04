بعد إرساله إلى روسيا لمتابعة قوات كوريا الشمالية.. معلومات عن الجنرال كيم يونج بوك وفيلق العاصفة في موسكو

نشرت كوريا الشمالية آلاف الجنود في روسيا لدعم العمليات العسكرية لقوات الكرملين ضد أوكرانيا، وذلك بقيادة الجنرال كيم يونج بوك، الذي كان يشغل منصب قائد القوات الخاصة في الجيش الكوري الشمالي.

كوريا الشمالية ترسل الجنرال كيم يونج بوك إلى روسيا

ويأتي هذا التطور بعد تقارير أكدت إرسال أكثر من 11000 جندي كوري شمالي إلى روسيا، مع توقعات بزيادة العدد إلى 100 ألف عنصر، وفقًا لتصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إرسال الجنرال كيم يونج بوك إلى روسيا في مهمة لدمج القوات الكورية الشمالية مع الوحدات الروسية، إضافة إلى تدريب الجنود الكوريين الشماليين على تكتيكات حديثة تشمل استخدام المدفعية والطائرات المسيرة وعمليات القتال في الخنادق.

من هو كيم يونج بوك؟

وكيم يونج بوك هو نائب رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري "جيش كوريا الشمالية" والمسؤول عن قوات العمليات الخاصة WPK SOF (وهو قائد فيلق الجيش الحادي عشر (المعروف أيضًا باسم فيلق العاصفة).

و كيم يونج بوك عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم وبالتالي هو صاحب منصب عسكري وسياسي، وحصل على عضويته الكاملة (كان له عضوية في مؤتمر عام ٢٠١٦) في اللجنة خلال مؤتمر الحزب رقم ٨ عام ٢٠٢١.

وكان أول ظهور لكيم في عام ٢٠١٥ متحدثا في مسيرة ولاء للجيش الكوري الشمالي لإحياء ذكرى ميلاد الرئيس الراحل كيم جونغ إيل، وكشف لاحقا قيادته للفيلق رقم ١١ ليحل محل تشوي كيونج سونج، الذراع الأيمن لكيم جونج أون في هذه الفترة، وعرف في عام ٢٠١٧ أيضا أنه قائد الفرقة المشتركة ٦٣٠ أكبر فرق فيلق العاصفة (هنا يلحظ أن سرية كوريا الشمالية أحيانا لا تعطي معلومة كاملة أو دقيقة) لكن المؤكد حاليا أنه قائد فيلق العاصفة.

و ترقى لرتبة (كولونيل جنرال) (عقيد عام) أبريل ٢٠١٧، وهي رتبة قادة الجيش المقربين من كيم جونغ أون.

و في عام 2017، خطط الجنرال كيم بوك لإجراء مناورة كبيرة لإطلاق النار الحي لقوات العمليات الخاصة والتي أشرف عليها وأرشدها كيم جونج أون نفسه.

وحضر سبع من المشاركات العامة والتفتيشات لكيم جونج أون في عام 2024، ثلاثة منها شملت تدريبات لقوات العمليات الخاصة، وواحدة منها تدريبات مدفعية حية واثنان جهود إعادة الإعمار بعد الفيضانات في مقاطعة بيونغان الشمالية.

ويقول متخصصون في قيادة كوريا الشمالية وجيشها إن كيم جونج أون لا يرسل أقرب مساعديه لخط النار، لكن التفسير الأقوب لوجود كيم يونج بوك في روسيا هو الإشراف على انتقال قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الشعبي الكوري إلى مسرح العمليات في أوكرانيا وتعزيز القيادة والسيطرة على جميع أصول الجيش الشعبي الكوري، بما في ذلك فنيو الذخيرة، في مسرح العمليات في أوكرانيا.

معلومات عن فيلق العاصفة التابع لكوريا الشمالية

وبحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية فإن فيلق العاصفة يضم ١٠ ألوية، منها لواء مشاة خفيف يسمى "البرق"، ولواء جوي بري يسمى "الرعد"، ولواء قناصة يسمى "الصاعقة"، وتقدر وزارة الدفاع الجنوبية العدد الإجمالي للفيلق يتراوح بين ٤٠ إلى ٨٠ ألف جندي.

ويعود تكوين الفيلق إلى عام ١٩٦٩ ونواته كانت الفيلق الثامن خصوصا الوحدة ١٢٤ التي هاجمت البيت الأزرق (مقر رئاسة كوريا الجنوبية) وحاولت اغتيال الرئيس بارك تشونج هي عام ١٩٦٨.

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