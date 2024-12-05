أسئلة وأجوبة تشرح ما حدث في كوريا الجنوبية، ومستقبل الرئيس بعد الأخطاء القاتلة

قرار مفاجئ أعلنه الرئيس الكوري الجنوبي في وقت متأخر الثلاثاء، تسبب في غضب الشعب الكوري الجنوبي والتظاهر ضده ومطالبته بالاستقالة، حيث أعلن يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، على خلفية طلب من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي -الذي يملك أغلبية برلمانية- لعزل كبار المدعين ورفض مقترح ميزانية الحكومة.

لكن بعد أقل من ساعتين من إعلان الأحكام العرفية وتعيين جنرال للسهر على تنفيذها وإغلاق مقر البرلمان، اقتحم نواب أسوار البرلمان وصوتوا على رفع القرار، ليتراجع الرئيس بعد نحو 5 ساعات عن قراره.

فماذا حدث فى كوريا الجنوبية، وما هو مستقبل الرئيس الكوري الجنوبي بعد الأخطاء القاتلة التي وقع فيها نتيجة التسرع فى إصدار هذا القرار، ومستقبله المرتقب.

ماذا يحدث في كوريا الجنوبية ؟

في خطاب تلفزيوني غير تم بثه حوالي الساعة 11 مساء أمس أعلن يون الأحكام العرفية، متهمًا الحزب الديمقراطي بالتعاطف مع كوريا الشمالية والانخراط في أنشطة معادية للدولة.

وسلم المرسوم الرئاسي السلطة لجنرال في الجيش لفترة وجيزة تم خلالها نشر جنود وعناصر من الشرطة في مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث شوهدت مروحيات تهبط على سطحه.

وقوبل الأمر بتنديد السياسيين الذين وصفوا إعلان يون بغير القانوني وغير الدستوري.

كما طلب زعيم المعارضة لي جاي ميونغ من نواب الحزب الديمقراطي الالتحاق بالبرلمان والتصويت لرفض المرسوم.

ونزل آلاف المحتجين إلى الشوارع، لكن التوترات لم تؤد إلى عنف رغم انتشار الجيش، وتمكن النواب من تجاوز الحواجز، وعندما وصلوا إلى قبة البرلمان، صوتوا بالإجماع لحجب المرسوم في جلسة طارئة، بحضور 190 من أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300.

وصباح اليوم التالي قال يون إنه سيتراجع عن قراره، وأكد في بيان أن قوات الجيش المرسلة لتنفيذ الأمر ستنسحب، لكنه كرر تبريره الأصلي لإصدار المرسوم.



ما الأحكام العرفية التي أدت إلى انقلاب الشعب على الرئيس؟

الأحكام العرفية هي شكل مؤقت من الحكم من قِبل السلطات العسكرية خلال حالات الطوارئ.

وينص دستور كوريا الجنوبية على أن الرئيس يمكنه إعلان الأحكام العرفية عند الضرورة أمام خطر أي تهديد عسكري أو للحفاظ على السلامة العامة والنظام من خلال نشر القوات العسكرية.

وبناء على المرسوم، تم وضع جميع وسائل الإعلام تحت سيطرة الأحكام العرفية وأمر جميع العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم الأطباء المضربون، بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة.

وكان الآلاف من الأطباء مضربين في كوريا الجنوبية منذ أوائل فبراير الماضي، مما أجبر المستشفيات على إلغاء حصص العلاج والعمليات الجراحية.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية لتخفيف نقص الموظفين وإدارة انتقال البلاد إلى مجتمع متقدم في السن.

ويأتي إعلان الأحكام العرفية بعد أشهر من تراجع الدعم الشعبي للرئيس، حيث أظهر استطلاع الأسبوع الماضي أن نسبة تأييد يون تراجعت إلى 25% فقط.



هل يمكن أن يتم عزل يون من منصبه؟

قدمت الأحزاب المعارضة الستة الرئيسية بالفعل اقتراحًا لتقديم مشروع قانون لعزل يون، قد يتم التصويت عليه بحلول الجمعة أو السبت.

وتشمل إجراءات العزل توجيه تهم سوء التصرف ضد مسؤول عام، ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح المقترح.

ويملك الحزب الديمقراطي، مع بعض الأحزاب الصغيرة، 192 مقعدًا، أي أقل بـ8 فقط من الـ200 صوت المطلوبة لعزل الرئيس.



ورفض يون -الذي تولى منصبه في 2022- دعوات لتحقيقات مستقلة في فضائح التي شملت زوجته وكبار المسؤولين، مما أثار انتقادات من خصومه السياسيين.



وإضافة للمعارضة، عارض بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون بشدة فرضه الأحكام العرفية. وليس واضحا كم من بينهم سينضم إلى المعارضة إذا تم تقديم اقتراح العزل للتصويت.

وإذا تم التصويت على العزل والموافقة عليه، ستُعقد محاكمة أمام المحكمة الدستورية، وهي هيئة من 9 أعضاء تشرف على فروع الحكومة في كوريا الجنوبية. وإذا صوّت 6 من أعضاء المحكمة لصالح تأييد العزل، سيتم إزاحة الرئيس من منصبه.



ماذا سيحدث إذا غادر الرئيس منصبه؟

سيتكفل رئيس الوزراء مؤقتا بمنصب الرئاسة، قبل التوجه لإجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا.

ما ردود الفعل لدى الشعب الكوري الجنوبي؟

داخل البلاد، اندلعت احتجاجات وبدأ الكوريون الجنوبيون أيضًا في تخزين الإمدادات.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن أسعار المواد المعلبة ارتفعت بنسبة 300% والشعيرية الفورية بنسبة 250% بين الساعة 11 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) ومنتصف الليل (15:00 بتوقيت جرينتش).

كما شهدت مبيعات المياه والأرز الفوري والبطاريات أيضا زيادة كبيرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

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