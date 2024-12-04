الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يتقدم على برينتفورد بثلاثية نظيفة بالشوط الأول

الدوري الانجليزي، إنتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا أمام ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز

سجل ثلاثية أستون فيلا في مرمى برينتفورد كل من مورجان روجرز في الدقيقة 21 وأولي واتكينز في الدقيقة 27 وماتي كاش في الدقيقة 34

تشكيل أستون فيلا أمام برينتفورد

أعلن أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي للفيلانز استعدادًا لملاقاة ضيفه برينتفورد على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:

تشكيل أستون فيلا أمام برينتفورد، فيتو

تشكيل برينتفورد أمام أستون فيلا

وبدأ فريق برينتفورد مباراته أمام أستون فيلا بتشكيل مكون من:

تشكيل برينتفورد أمام أستون فيلا، فيتو

ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباراة أستون فيلا وبرينتفورد

ويحتل فريق برينتفورد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يقبع أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.